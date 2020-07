Jobson afirma que elenco do Santos está motivado: ‘Soube se cuidar’ Volante não escondeu saudades da bola e ansiedade de retomar os treinamentos: 'Foi um período angustiante'

Após mais de cem dias, o elenco do Santos retornou aos treinamentos com bola na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Peça importante em alguns jogos do Peixe antes do início da pandemia do novo coronavírus, que paralisou o futebol nacional, o volante Jobson garantiu que o elenco está motivado nesta retomada.

De acordo com o atleta, um dos sinais do interesse coletivo está na boa forma apresentada pelo grupo na reapresentação. O próprio preparador físico, José Pedro Pinto, afirmou recentemente que os jogadores retornaram para as atividades fisicamente melhores que no início do ano, mesmo com dois meses a mais de pausa.

– O elenco todos soube se cuidar e voltamos em boa forma. Todo mundo está bem motivado para seguir trabalhando forte e poder ajudar o Santos FC – disse ao site oficial do Santos.

Jobson não escondeu a alegria em voltar a treinar. O jogador, inclusive, fez uma postagem bem-humorada em suas redes sociais onde foi fotografado próximo a uma bola parada e marcou o governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB), dizendo, em tom de brincadeira, que a utilizaria antes do dia 1º de julho, tamanha era a “abstinência da redonda”. Vale relembrar que o governo estadual e a Federação Paulista de Futebol definiram o dia de ontem como data inicial para que todos os clubes da Série A1 do Paulistão reiniciassem os seus trabalhos com bola.

– É bom demais voltar a treinar com bola após quase quatro meses. Foi um período bem angustiante para todos nós – completou o jogador.

Embora ainda não haja uma data definida para a volta dos jogos do Campeonato Paulista, é fato que Jobson não jogará a primeira partida pós-paralisação. O volante foi expulso na derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela 11ª rodada do Estadual, no dia 14 de março, e cumprirá suspensão automática contra o Santo André.

