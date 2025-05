Joaquin Phoenix se emociona com aplausos no Festival de Cannes

O ator Joaquin Phoenix se emocionou com a recepção de Eddington no Festival de Cannes. O filme, que fez sua estreia no evento francês nesta sexta-feira, 16, foi ovacionado por cinco minutos.

Veja um vídeo divulgado pela revista americana Variety

Novo trabalho do cineasta Ari Aster, de Hereditário, Midsommar e Beau Tem Medo, a trama é ambientada numa pequena cidade interiorana dos Estados Unidos durante a pandemia. Phoenix interpreta o xerife da cidade, em conflito com o prefeito, personagem de Pedro Pascal.

Lidando com desinformação e protestos que viram notícia nacional, a cidade de Eddington se torna um cenário caótico enquanto seus cidadãos tentam sobreviver. O elenco conta ainda com Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward e Clifton Collins Jr.

De acordo com a Variety, apesar dos aplausos, o longa não impressionou parte do público internacional, e pelo menos 20 pessoas saíram aos poucos durante a exibição.

É a primeira vez que Ari Aster exibe uma produção no Festival de Cannes, que começou na terça-feira, 13, e vai até o próximo dia 24. “Sinto-me muito privilegiado por estar aqui. É um sonho realizado. Muito obrigado por me receber”, disse o diretor depois da exibição.