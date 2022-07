Joaquim Grava revela tratamento inusitado para Rincón e Viola disputarem finais pelo Corinthians

Médico do Corinthians por mais de 20 anos, Joaquim Grava foi o convidado do podcast ‘A Rodada’, do Lance!, desta segunda-feira. O renomado doutor do meio esportivo contou curiosidades de tratamento de lesão no clube paulista, principalmente envolvendo Fredy Rincón, em 2000, e Viola, em 1995, antes de importantes decisões. Assista o vídeo acima:

Joaquim Grava participou do podcast ‘A Rodada’ (Reprodução: LANCE!)

E MAIS:

E MAIS: