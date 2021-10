João Victor leva o terceiro amarelo e desfalca o Corinthians contra o Inter Zagueiro estava pendurado e foi advertido ainda no primeiro tempo, após entrevero com Liziero. Timão terá uma baixa importante em confronto direto pela zona de Libertadores

Além de sair de campo derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, o Corinthians sabe que terá um desfalque importante para a próxima rodada do Brasileirão-2021. Trata-se de João Victor, que levou o terceiro cartão amarelo no Majestoso e está fora do duelo com o Internacional, em confronto direto por Libertadores.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

O zagueiro entrou em campo pendurado com dois cartões e acabou sendo advertido ainda no primeiro tempo do clássico, quando entrou em um confusão entre Du Queiroz e Liziero. João foi defender o companheiro, deu um empurrão no meio-campista são-paulino e foi punido pela arbitragem.

Cássio, Fábio Santos e Cantillo também estavam pendurados, mas passaram ilesos de punição e estarão disponíveis para Sylvinho no próximo domingo. Quem deve substituir João Victor é o também zagueiro Raul Gustavo, que é o único reserva da posição no atual elenco corintiano. No início do trabalho do treinador, o jovem chegou a ser titular da zaga ao lado do próprio João.

Quem retorna ao time é Fagner, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra o São Paulo e foi substituído por Du Queiroz. No entanto, Willian, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, segue fora e deve ficar afastado por mais de um mês. Roni é outro que está em recuperação, mas pode voltar em breve.

O Corinthians terá um confronto direto pela zona de Libertadores no próximo domingo, contra o Internacional, às 16h, pela 28ª rodada do Brasileirão-2021. Com 40 pontos, permanece na sexta posição na tabela, um ponto a mais do que os gaúchos, que estão no sétimo lugar e podem superar o Alvinegro.

E MAIS:

E MAIS:







Saiba mais