João Victor assina renovação de contrato e promete muitas alegrias ao Corinthians

João Victor voltou ao Corinthians no começo da temporada para ser reserva de Gil e Jemerson. Também como opção para a lateral direita. Entrou aos poucos no revezamento do elenco, convenceu e se firmou entre os titulares. Confiante no futebol do defensor, a diretoria ampliou o seu contrato até o final de 2023. Ao assinar o novo acordo, ele prometeu “muitas alegrias” ao clube.

Contratado para reforçar o time de base corintiano em 2017, João Victor quase não foi aproveitado na equipe de cima antes da atual temporada. Saiu por empréstimo à Inter de Limeira e, no ano passado, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense para “ganhar experiência”. Seu técnico no clube goiano, Vagner Mancini, o pediu para 2021 e o efetivou entre os titulares corintianos.

Para não perdê-lo de graça, o Corinthians firmou um novo acordo com alta multa rescisória em torno de R$ 320 milhões. O novo vínculo vai até dezembro de 2023. E o jogador festeja a confiança da diretoria em seu trabalho, prometendo recompensar em campo.

“Quando eu saí do clube por empréstimo, coloquei uma meta de que queria ganhar experiência para voltar e fazer história com essa camisa. Estou muito feliz com a renovação e quero dar muitas alegrias para a torcida”, comentou o jogador.

Com a iminente saída de Jemerson, que não deve ter o contrato renovado e provavelmente não joga mais pelo Corinthians, João Victor pode até trocar a camisa 33 pela 3 do companheiro. E espera que o substituto de Mancini, demitido após eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, siga o aproveitando entre os titulares. O clube negocia com Renato Gaúcho, mas ainda não fechou com um novo comandante para o Brasileirão e a Copa do Brasil.

