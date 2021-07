João Victor aponta má produção do Corinthians no 1º tempo na derrota em Fortaleza

O zagueiro João Victor apontou a má produção do Corinthians no primeiro tempo como responsável pela derrota, neste domingo, em Fortaleza, por 1 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés, o time de Parque São Jorge voltou a ser derrotada após seis partidas.

“Não foi o resultado que a gente queria, a gente veio para Fortaleza buscando os três pontos. O primeiro tempo foi abaixo, o segundo tempo a gente encaixou um pouco mais a marcação, conseguiu jogar um pouco mais, ficar um pouco mais com a bola, mas infelizmente a bola não entrou”, disse o defensor ainda no gramado do Castelão.

Eliminado precocemente na Copa Sul-Americana, o Corinthians não vai atuar no meio de semana. João Victor espera que a semana livre para treinos, sob orientação do técnico Sylvinho seja de aperfeiçoamentos. “Agora é focar na próxima semana, que é livre, vai dar para descansar e preparar a equipe para o próximo jogo.”

O Corinthians só volta a jogar no sábado, às 19 horas, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada, diante do Atlético-MG. Com 14 pontos, o time alvinegro está na 14ª colocação, após três vitórias, cinco empates e três derrotas. O time marcou oito gols e sofreu a mesma quantidade.

