João Vicente fala sobre fama de ‘bad boy’: ‘A minha imagem pública não evoluiu’

João Vicente revelou algo que o chateia no Quem Pode, Pod desta terça-feira (17). Segundo ele, a fama de bad boy o incomoda, já que ele foi “antipático”, mas não é mais.

“A minha imagem pública não evoluiu, tem uma coisa até cafona de ‘bad boy’, essa coisa de me relacionar com muita gente, de solteiro… as pessoas querem nos colocar em caixas, mas sofro em ver que minha imagem hoje em dia segue a imagem do cara de 32 anos que tinha acabado de se separar”, refletiu.

“A barreira maior é acharem que não quero namorar, o que é uma mentira, porque eu quero. Quero muito me apaixonar, está na hora. Só que odeio amor através da carência. Eu quero uma mulher para ser minha companheira de vida, para mudar minha vida e eu mudar a vida dela, para a gente dividir as coisas, para ter filho…”, refletiu ele, que já confessou que é do tipo de homem que chora na hora do sexo.

No mesmo episódio, ele e Fernanda Paes Leme, uma das apresentadoras do videocast, contaram como fizeram para transar sem que ela passasse conjuntivite para ele.