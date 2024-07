João Vicente de Castro rebate Milhem Cortaz após ator criticar Rafa Kalimann

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2024 - 9:04 Para compartilhar:

João Vicente de Castro saiu em defesa de Rafa Kalimann depois que Milhem Cortaz questionou uma postagem que se referia à ex-BBB como “atriz”. “Atriz, mano?”, questionou ele. O apresentador do “Papo de Segunda”, do GNT, por sua vez, reafirmou que a artista é atriz, sim.

“Com todo respeito ao Milhem que considero um grande ator, que sei que é um homem generoso e respeitoso. Sim. Atriz. Uma mulher que estudou. Leu, trabalhou e trabalha. Pode, na sua opinião, ainda estar começando, como todos começamos, ou não ter tanto talento como você. Porém, tem vocação, tesão, amor pela profissão. Atriz sim”, rebateu João Vicente.

A defesa de João foi publicada no perfil do Instagram “Segue a Cami” e, por lá, dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas concordaram com o ator, outros ficaram ao lado de Milhem. “Sim, gente, é exatamente isso, ela estudou, se formou, e está começando agora, muito feio esses veteranos acharem que nunca tiveram um início também, e desmerecer os outros!”, disse um seguidor.

“Nota 10 para o Cortaz… Atores veteranos talentosos estão sendo preteridos para esses pseudo atores e atrizes midiáticos e com legião de seguidores aparecerem até como protagonistas, sendo que não têm talento nem para figurante! E a dona Globe não entende que fãs de Rafa, e Jade, entre outras, não veem TV aberta!”, opinou outra.

Atualmente, Rafa Kalimann interpreta a vilã Jéssica, na novela das 19h da Globo, “Família é Tudo”.

