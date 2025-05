João Vicente de Castro rebate acusação de plágio em quadro de humor

João Vicente de Castro, no ar em “Vale Tudo”, da TV Globo, ironizou a causação de plágio de Maurício Meirelles e Daniel Zukerman a respeito do quadro “Não Importa”, que apresenta ao lado de Gregório Duvivier no canal Porta dos Fundos, no YouTube.

Os ex-Pânico acusam os humoristas de copiarem o formado do programa humor “Varanda Gourmet”, também exibido na plataforma.

+ ‘Nunca era suficiente’, diz marido de Carol Nakamura ao anunciar fim do casamento

“A gente foi acusado de plágio, Gregório”, começou João Vicente em um vídeo recente. “Segundo uma pessoa que eu não vou falar para não dar moral… (risos) Ele falou que esse formato foi copiado dele. Agora eu pergunto: Que formato, neném?”.

“São dois amigos falando qualquer coisa. Ele inventou a amizade. Agora um chama o outro para aniversário, chama para sair, eu que inventei”, continuou.

“Eu fico imaginando o seu Zé, que está enchendo a cara todo dia no boteco, ‘eles me copiaram. Eu que inventei ficar sentado na mesa com meu amigo e ficar falando besteira’. É muito adolescente. ‘Eu sou a diva que você quer copiar’, ironizou Duvivier.

+ Justin Bieber começa a seguir atriz de ‘Dona de Mim’ no Instagram; conheça a artista

A resposta diz respeito ao vídeo “Qual o pior motivo para separar?”, publicado em março deste ano, poucos dias depois da estreia de “Não Importa”. Na ocasião, a dupla comentou: “A única coisa é que o Porta dos Fundos está copiando a gente”.

Na última semana, Meirelles chegou a demonstrar incomodo com a falta de resposta dos dois a respeito das semelhanças entre os dois programas. “Gregório Duvivier, durante o programa ‘Inteligência limitada’, alguém colocou a pergunta. Sabe quando o cara erra o nome do programa de propósito, fingindo que não conhece?”, se irritou. “Custa os caras falarem ‘que legal o projeto’?”, emendou Zukerman.