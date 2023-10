João Silva fala sobre projeto na TV sem Faustão e revela nervosismo: ‘Deixar de ser menino’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2023 - 21:18 Para compartilhar:

João Silva está prestes a estrear seu programa e, apesar de ter crescido ao lado de um dos maiores comunicadores do País, o jovem confessa que está nervoso com essa nova etapa.

Filho de Fausto Silva, João está com data marcada para comandar atração na Band, emissora que despontou o veterano no mundo do entretenimento e para onde ele voltou após mais de três décadas apresentando o ‘Domingão do Faustão’, na TV Globo.

O ‘Programa do João‘ estreia no próximo sábado, 21, na TV aberta. O projeto promete animar as noites de sábado na emissora e é o primeiro no qual o filho de Faustão assume o controle por completo.

“Primeiro programa sozinho é uma coisa pesada, mas eu tô com um gás, tô com muita vontade pra fazer com que tudo corra da melhor maneira possível”, disse ele em entrevista para o portal de entretenimento da emissora.

“Eu estou bem animado porque eu acho que é uma das maiores missões da minha vida”, completou ele.

Diferente do que acontecia no ‘Faustão Na Band’, João Silva não terá o apoio do pai e Anne Lottermann no programa novo. Ele disse estar animado para a estreia, mas destacou sua apreensão quanto à responsabilidade de comandar uma atração na TV.

“A responsabilidade é toda porque se der algum problema, a culpa é minha, se der certo também o mérito é meu. Então é difícil, acho que é virar homem, né? É aquela coisa de deixar de ser menino para virar homem, esse momento que eu tô passando a minha vida”, disse.

Ainda durante o bate-papo, João Silva também adiantou que o novo programa será cheio de novidade e, uma delas, é a possibilidade de ser gravado em diferentes lugares do Brasil.

“O ‘Programa do João’ vai ser gravado no Teatro Itália, no Edifício Itália, que é um prédio icônico aqui de São Paulo, mas ele pode ser gravado também na tua cidade. Vai ter a Caravana do João em 2024, rodando o país de norte a sul”, completou.

