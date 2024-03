João Silva fala sobre influência de Faustão em sua carreira: ‘Exigente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/03/2024 - 17:03 Para compartilhar:

João Silva, 20 anos, filho do apresentador Faustão, 73, está seguindo os passos do pai. Há quase seis meses no comando de um programa de entretenimento, ele abriu o jogo sobre suas inspirações para ingressar na carreira.

O primeiro ídolo na TV, claro, ele conheceu em casa, já que acompanhou décadas de história e experiência no universo da televisão vividas pelo veterano.

Mas, João revelou que Fausto Silva representa mais do que inspiração. É do pai que vem, também, avaliações importantes sobre seu trabalho como comunicador.

“Ele é bem crítico e muito exigente. Sempre que o programa acaba, todo sábado, ele me manda seis áudios de dez minutos me apontando o que ele acha que pode melhorar. Mas ele também me elogia muito. E 99% das coisas que ele fala, ele tem razão. Então, escuto e levo como aprendizado”, confessou o jovem em entrevista para o show, publicada nesta terça-feira, 19.

João representa uma nova geração de apresentadores de televisão e, para desenvolver um bom trabalho, ele foi buscar nas gerações anteriores, exemplos de como fazer televisão. Além de Faustão, tantos outros grandes são orientação para ele.

“Não dá para não destacar o Silvio Santos, Gugu e a Hebe Camargo. Mas, para seguir a minha trajetória enquanto apresentador, lembro muito do ‘Perdidos na Noite’, do meu pai, ‘Programa H’, do Luciano Huck, e o ‘Pânico’. Acho que esses três programas, cada um na sua época, trouxeram essa coisa de irreverência. E é um caminho que eu tento trilhar, além de me aproximar das pessoas”, contou ele, ainda durante o bate-papo para o portal.

“Sou um cara que sempre consumiu muita televisão. E busco inspiração nos programas dos anos 1990. Foi a melhor fase, no meu conceito, com programas de auditório. Cada vez mais tento trazer essas referências para os dias de hoje. E, também, trazer a modernidade, com as referências da internet”, completou.

