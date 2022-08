João Pessoa Espectros altera local da “decisão” contra o Recife Mariners pela Liga BFA

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 10:47 Compartilhe

O João Pessoa Espectros anunciou que o Centro de Treinamento Ivan Tomaz, na capital paraibana, será o palco da partida contra o Recife Mariners, no próximo domingo (21/8), a partir das 14h, pela 11ª semana da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). O confronto estava programado para ser disputado na Vila Olímpica Parahyba, que foi o local do outro jogo em casa do atual campeão da Liga BFA nesta edição do torneio.

O ingresso antecipado para assistir a partida custa R$ 15 e no dia do jogo o valor passa para R$ 30. O bilhete pode ser adquirido por meio deste link.

João Pessoa Espectros e Recife Mariners estão classificados para os playoffs da Conferência Nordesste e possuem uma campanha de três vitórias em três jogos nesta edição da Liga BFA. O vencedor terminará como líder da temporada regular da Conferência Nordeste.

E MAIS:

Campanhasdos times até o momento

Na estreia da Liga BFA, o João Pessoa Espectros bateu o São Bento Snakes, por 40 a 0, no estádio Municipal São Bento, na Paraíba. Na sequência, o time Paraibano derrotou o Jangadeiros, por 61 a 0, no Sesi Coimbra, em Maceió-AL. Por fim, no último final de semana, os Espectros venceram o Ceará Caçadores, por 55 a 12.

O Recife Mariners também tem três vitórias na Liga BFA. O time pernambucano bateu o Santa Cruz Pirates na estreia, por 38 a 0. Em seu segundo compromisso na competição, os Mariners derrotaram o Cavalaria FA, por 22 a 0. No último final de semana, a equipe de Recife ganhou do América Bulls, por 43 a 6.

E MAIS: