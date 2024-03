João Paulo revela alívio com a vaga, já foca no Bragantino e faz lobby por semifinal na Vila

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/03/2024 - 22:58 Para compartilhar:

Assim que o zagueiro Jair cobrou o pênalti deslocando Thomazella e garantindo o Santos na semifinal do Paulistão, a festa foi gigante na Vila Belmiro e muitos olhares foram para João Paulo. No clube na campanha da queda no Brasileirão em 2023, ele jamais foi pegador de penalidades, mas defendeu a batida de Felipe Marques e se destacou na classificação. Radiante, celebrou a vaga, garantiu que já está focado do Red Bull Bragantino e espera que a decisão seja na Vila Belmiro.

João Paulo foi abraçado por todos os companheiros e o pessoal do staff do clube. Ele salvou a equipe no tempo normal ao defender chute de Henrique Dourado, cara a cara. Acabou eleito o craque da partida. Ainda recebeu o reconhecimento de Thomazella.

“Isso é fruto de muito trabalho, a gente se preparou bastante, treinamos pênaltis todos os dias e temos de agradecer a Deus pela classificação”, comemorou João Paulo. Questionado se dormiria mais tranquilo, ele garantiu que o foco já está na semifinal.

“Vou dormir pensando no próximo jogo, pois quero muito ser campeão”, disse. Depois, admitiu. “(Dormirei) Mais tranquilo pela classificação, mas pensando na próxima partida”, prosseguiu, ciente da força do Red Bull Bragantino.

Na penúltima partida da primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos foi até Bragança Paulista e saiu derrotado por 1 a 0, gol de Eduardo Sasha. Ciente da força do rival, jogar na Vila Belmiro seria uma arma amais para chegar na decisão.

Para fazer caixa, a diretoria estuda mandar o jogo no MorumBis ou na Neo Química Arena – onde enfrentaria a Portuguesa neste domingo caso a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Polícia Militar aceitassem. João Paulo garante que joga onde o clube escolher, mas caso seja consultado, será a favor de duelo na Vila Belmiro.

“Cara, a gente é funcionário e tem de jogar onde a diretoria achar melhor. Claro, se eles pedirem nossa opinião, vamos pelo consenso e creio que a Vila Belmiro é nossa casa e muito importante para nós.”

