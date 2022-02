João Paulo não quer mais saber de reconstrução no Santos Goleiro destaca a necessidade de o clube voltar a conquistar títulos

O goleiro João Paulo fez coro aos torcedores que protestaram contra o desempenho do Santos após a derrota por 3 a 0 no clássico deste domingo diante do São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Paulistão 2022. O goleiro afirmou que já está incomodado com as frases sobre a “reconstrução” do Santos.

– Difícil falar de reconstrução, ficar falando toda vez a mesma coisa, falei disso ano passado. Voltar a falar isso este ano é difícil. É mudar a postura e voltar a ganhar o mais rápido possível – afirmou o goleiro ao Premiere.

O Santos não conquista um título deste 2016. No ano passado, o Peixe escapou do rebaixamento na última rodada do Paulistão e na penúltima rodada do Brasileirão. Neste domingo, foi presa fácil para o São Paulo na Vila.

– Nós temos de saber o peso da camisa que estamos vestindo e mudar a postura o mais rápido possível. Voltar a ganhar, a se impor dentro de casa. Futebol é resultado, não podemos mais abaixar a cabeça e aceitar este tipo de derrota – afirmou o goleiro.

