João Paulo, lateral do Paysandu, coloca expectativa alta para o restante da temporada

João Paulo, lateral-esquerdo com passagens por Avaí, Fluminense, Ponte Preta e Confiança, foca em um restante de temporada, pelo Paysandu, com o máximo de entrega para alcançar bons resultados. De acordo com o jogador, o objetivo principal dos atletas é apresentar uma melhora nas exibições dentro de campo.

– Estamos trabalhando para que a equipe tenha um ritmo forte nestas próximas semanas e conquiste as vitórias que estamos precisando. Vamos lutar muito para que tudo saia como estamos planejando nesta reta final da primeira fase da Série C – disse o lateral.

O Paysandu já garantiu sua vaga para a próxima fase da competição. Com essa etapa consolidada, todas energias do time estão voltadas para chegar no acesso.

– O grupo está muito focado em conquistar o acesso para a Série B. O clube merece isso por tudo que tem feito nesta temporada. Vamos lutar muito para que isso seja possível – concluiu João Paulo.

