João Paulo, após revés do Santos: ‘Pode colocar a derrota na minha conta’

O goleiro João Paulo deu uma forte entrevista após a derrota por 2 a 1 do Santos para o Goiás, na Vila Belmiro, na noite desta segunda-feira. O capitão do Peixe assumiu total responsabilidade por conta do resultado e livrou o técnico Lisca das críticas.

Na segunda etapa, logo após o empate do Peixe, o Goiás puxou contra-ataque e João Paulo se adiantou. O atacante Pedro Raul aproveitou e mandou por cima do arqueiro e deu números finais ao confronto.

– Sabíamos que seria um jogo difícil, cometemos erros, mas assumo a responsabilidade, assumo a culpa. Pode colocar a derrota na minha conta. Infelizmente, não conseguimos o resultado positivo, tivemos bola na trave, assumo a responsabilidade e a tiro do professor Lisca porque ele armou o time, nós treinamos durante a semana, mas infelizmente não conseguimos fazer. Tomamos o gol, agora é trabalhar durante a semana e buscar a vitória fora de casa – falou João Paulo ao microfone do canal SporTV.

Com a derrota, o Peixe caiu para a 10ª colocação na classificação do Brasileirão, estacionando nos 34 pontos. Na próxima rodada, sábado, a equipe volta a campo para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão.

