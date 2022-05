João Menezes vence a 1ª após cirurgia e avança em Bordeaux Tenista busca vaga na chave principal





Atleta ADK Tennis, João Menezes venceu, neste domingo, sua primeira partida em retorno após cirurgia no joelho e avançou à final do quali do forte challenger de Bordeaux, na França, com premiação de 134 mil euros.

O atleta da equipe catarinense superou o local Luca Van Asche por 6/2 6/4 e encara o indiano Ramkumar Ramanathan por vaga na chave principal do torneio.

