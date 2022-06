João Martins diz que Menino ‘errou’ ao provocar, mas lamenta ‘excessos’ de rival do Palmeiras Auxiliar de Abel Ferreira comentou sobre a confusão que aconteceu ao final da partida e assumiu a responsabilidade por 'erro' de jovem meia

Ao vencer o São Paulo de virada por 2 a 1, em pleno Morumbi, os jogadores do Palmeiras se envolveram em uma confusão com os adversários ainda no gramado. Como foi um dos pivôs do acontecido, Gabriel Menino levou uma pequena ‘bronca’ de João Martins em coletiva pós-jogo.





> ATUAÇÕES: Gómez e Murilo representam a esperança do Palmeiras

> Clique e confira a tabela completa e simulador do Brasileirão!

Para o auxiliar técnico, que comandou o Verdão na ausência de Abel por conta da Covid-19, essas situações ‘não deveriam acontecer’ na derrota ou na vitória.

– Infelizmente, são aperitivos que não deveriam acontecer. Tem que saber ganhar e saber perder. Claro que depois de uma virada dessa, em um estádio em que o histórico mostra a dificuldade que o Palmeiras e outras equipes apresentam aqui, é normal ver alguns excessos. Não vi as imagens, mas se houve, não deveriam acontecer – ressaltou.

O português fez questão de assumir o erro do jovem palmeirense, mas preferiu não se estender no assunto. Segundo ele, o meia errou, mas a reação são-paulina também foi um ‘excesso’.

– Sobre as reações do adversário… Não vou falar deles, mas não deveria acontecer. O Menino teve uma postura que não deveria, sou o primeiro a assumir a culpa pela equipe, mas não vou ficar falando disso – comentou.

Por fim, o comandante da noite falou sobre a capacidade mental da equipe para buscar a vitória de virada. Vale lembrar que João Martins ainda não perdeu à frente do Palmeiras.

– Fomos para o intervalo sabendo que precisávamos encontrar este bom resultado. Com uma grande capacidade mental demos tudo lá dentro. Ainda que não tivéssemos vencido, sairíamos tristes, obviamente, mas satisfeitos com o desempenho e atitude dos jogadores. Tudo o que pedimos é que entreguem tudo de si. Então agora é dar os parabéns aos jogadores que tiveram grande capacidade mental num estádio muito difícil. Todos têm muitas dificuldades e só uma equipe ganhou aqui esse ano. Fomos nós – concluiu.

