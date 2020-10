João Mário está de volta ao Sporting Jogador de 27 defendeu os Leões até 2016 e estava emprestado Lokomotiv Moscou, da Rússia

Sem espaço na Internazionale de Milão de Antonio Conte, o meia João Mário foi anunciado como reforço do Sporting, de Portugal. O jogador de 27 anos foi revelado pelo próprio clube lisboeta e retorna depois de quatro anos.

O Sporting não terá custos na operação e ainda dividirá os salários do atleta com o time italiano. Por outro lado, os Leões não terão uma opção de compra ao final do empréstimo, que é de uma temporada.

Na última temporada, o atleta defendeu o Lokomotiv Moscou, da Rússia, onde atuou em 22 jogos e marcou apenas um gol. Pela seleção portuguesa, João Mário tem 45 partidas, dois gols marcados e o título da Eurocopa de 2016.

