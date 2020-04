João Marcos, ex-goleiro do Palmeiras e Grêmio na década de 80, morre aos 66 anos

O ex-goleiro João Marcos morreu, nesta quinta-feira, aos 66 anos, vítima de complicações no esôfago. Ele estava internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. O velório e o enterro deverão ser restritos aos familiares e com tempo reduzido por conta da pandemia do coronavírus.

Dono de grande impulsão e envergadura, João Marcos tinha um estilo elegante de fazer as defesas. Nascido em Botucatu, começou a carreira no Guarani e depois passou a atuar pelo São Bento e Noroeste, equipe na qual chamou à atenção de grandes equipes por causa de suas belas atuações.

Sua melhor fase foi no Palmeiras, em 1983 e 1984, quando atuou ao lado do lendário zagueiro Luis Pereira e do meia Jorginho. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira e disputou um amistoso diante do Uruguai, com vitória da equipe nacional por 1 a 0, ao lado de Oscar, Mozer (dupla de zaga), Wladimir (lateral-esquerdo) e Reinaldo (atacante).

No ano seguinte, se transferiu para o Grêmio e atuou com o zagueiro uruguaio Hugo De León, Renato Gaúcho, Osvaldo e Tarciso. Parou de jogar em 1986.

Em 2010, João Marcos foi internado, em Mogi das Cruzes, para tratar de alcoolismo. Após deixar a clínica, passou a dar palestras para pessoas que também lutavam contra esse problema. Ele deixou mulher e três filhos.