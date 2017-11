João Marcos Coelho lança coletânea de críticas musicais

O jornalista e crítico musical João Marcos Coelho lança nesta segunda-feira, 27, a partir das 18h30, na Livraria da Vila (Al. Lorena, 1731) o livro Pensando as Músicas no Século XXI (Editora Perspectiva, 488 págs., R$ 79). A obra reúne textos publicados nos últimos vinte anos na imprensa brasileira e o lançamento será antecedido de um recital de música autoral do violonista e compositor Daniel Muray.

Colaborador do jornal “O Estado de S. Paulo”, Coelho é um dos mais atuantes críticos musicais do País. Os textos reunidos na obra foram publicados originalmente nos cadernos Cultura, Aliás, Sabático e Caderno 2, além de publicações como Valor Econômico e Revista Concerto.

Os textos trazem as marcas que distinguem Coelho no panorama do pensamento musical.

Partindo da noção de que é preciso “ver a árvore sem jamais perder de vista a floresta”, como escreve sobre Aldous Huxley, sua atividade cotidiana de crítico faz com que comentários a respeito de apresentações dialoguem com questões amplas, em que filosofia, história e sociologia articulam-se em busca da compreensão da música e de sua presença na nossa sociedade.

Da mesma forma, desse olhar que o historiador Carlos Guilherme Mota chama na apresentação de “transversal”, emerge uma questão fundamental para Coelho: a necessidade de se repensar a criação como ponto de partida para a oxigenação do meio musical e da reinserção do universo dos clássicos no debate cultural.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.