João Luiz detona Patrícia Abravanel sobre fala homofóbica: ‘Ainda zomba da nossa sigla’

O ex-bbb João Luiz falou sobre as declarações homofóbicas de Patrícia Abravanel durante o “Vem Pra Cá” desta terça-feira (01). A apresentadora comentou as críticas que Rafa Kalimann e Caio Castro receberam ao compartilhar um vídeo de um pastor dizendo ser contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero.

O professor de geografia usou o Twitter para rebater os posicionamentos da filha de Silvio Santos. “E ainda zomba da nossa sigla! As pessoas deveriam ter a obrigação de estudar sobre o assunto para não reproduzir um discurso como esse”, escreveu.

e ainda zomba da nossa sigla!

as pessoas deveriam ter a OBRIGAÇÃO de estudar sobre o assunto pra não reproduzir um discurso como esse. https://t.co/obVPptFILC — João Luiz (@joaoluizpedrosa) June 1, 2021

No programa de hoje, Patricia afirmou que é um assunto difícil e que a comunidade LGBTQIA+ precisa ser “mais compreensiva” com quem está aprendendo. “Eu não acho que a Rafa Kalimann e o Caio Castro são homofóbicos, ele só foram educados de outra maneira. Assim como como o LGBGDPQYH [a sigla correta é LGBTQI+] querem o respeito, eles tem que ser mais compreensivos com quem ainda não entende direito, estão abrindo pra isso. É muito difícil educar filho e falar sobre isso, sabia? É difícil, como falar? A gente não sabe lidar, tem que ter respeito e compreensão, por diálogo, conversa.”

