João Lucas tem lesão muscular constatada e deve desfalcar o Flamengo Lateral-direito do Flamengo atuava como titular pela segunda vez consecutiva, após a saída de Rafinha, nesta quarta-feira

O Flamengo deve ter uma baixa na lateral direita para os próximos jogos. Isso porque, ainda no início do segundo tempo do jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, João Lucas sentiu sentiu dores na posterior da coxa esquerda e deixou o gramado para dar lugar a Renê (improvisado). O duelo acabou 1 a 1.

Logo depois do confronto pela quarta rodada do Brasileirão, no Maracanã, o Flamengo externou a situação envolvendo João Lucas, que estreava com a camisa 13 (que era de Rafinha) e era titular pela segunda vez consecutiva. E completou: “será reavaliado no CT”, nesta quinta-feira.

O Flamengo correrá para inscrever Mauricio Isla, anunciado nesta quarta, no Brasileiro – e na Libertadores, consequentemente. O lateral chileno, que chega para assumir o posto de titular no setor, só deve chegar ao Rio no fim de semana. A expectativa é para que possa estar à disposição no dia 30.

Cabe destacar que Domènec Torrent conta com Matheuzinho, da base, no elenco. Nesta quarta, contudo, o jovem lateral foi preterido e não saiu do banco de reservas; Renê entrou.

Em tempo: o próximo jogo do Flamengo será o clássico contra o Botafogo, domingo, às 11h, também no Maracanã.

