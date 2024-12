João Lucas Reis vence 1ª edição da Procopio Cup e ganha vaga no quali do Rio Open

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2024 - 21:42 Para compartilhar:

O tenista João Lucas Reis é o primeiro brasileiro garantido na próxima edição do Rio Open. Ele garantiu vaga no qualifying, fase anterior à chave principal, do maior torneio da América do Sul ao se sagrar campeão da primeira edição da Procopio Cup, neste domingo, em São Paulo.

Na decisão, João Lucas superou Daniel Dutra Silva por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 6/4, no Sociedade Harmonia de Tênis. A competição contou com a participação de oito tenistas brasileiros, classificados com base no ranking da ATP. O torneio segue o formato do ATP Finals, que reúne os oito melhores da temporada.

“Estou muito feliz que ganhei esse título e esse convite (para o quali). Gosto muito de jogar o Rio Open, é um torneio muito grande e tem uma energia incrível. Os brasileiros torcem pela gente, vibram a cada ponto”, comentou Reis. “O Rio Open é um torneio muito especial, meu preferido. O maior que já joguei. Estou muito feliz. Agora é fazer uma ótima pré-temporada e levar essa boa energia, essa bagagem, para o Rio Open.”

Será a terceira vez que o brasileiro disputará o Rio Open. Em 2023 e neste ano, ele recebeu convite de última hora. Agora tentará avançar no quali para alcançar a chave principal, que já tem confirmados o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, o dinamarquês Holger Rune, 13º, e o italiano Lorenzo Musetti, 17º. Em 2025, a competição será disputada entre 13 e 25 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

A Procopio Cup faz homenagem a um dos pioneiros do tênis brasileiro. Alcides Procópio foi o primeiro campeão brasileiro de adultos, o primeiro brasileiro a ganhar jogos em Wimbledon, o primeiro a conquistar um título internacional e um dos fundadores da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

“O Rio Open sempre procura dar oportunidade a todos os tenistas brasileiros. Por isso criamos a Procopio Cup, que dá oportunidade para todos os atletas brasileiros, sem limitação de idade, disputarem uma vaga no maior do torneio de tênis da América do Sul. O evento desta semana em São Paulo foi um sucesso, com jogos equilibrados do início ao fim”, comentou Thomaz Costa, diretor da Procopio Cup.