João Lucas chega ao Grêmio e crê em salto na carreira: ‘Quero conquistar coisas grandes’

O Grêmio apresentou nesta sexta-feira o lateral-direito João Lucas como reforço para a temporada 2025. O atleta, que contabiliza passagens por clubes como Santos, Flamengo, Juventude e Cuiabá, exaltou a torcida gremista e disse apostar em um salto em sua carreira.

“Chego para sonhar alto. A expectativa é a melhor possível. Quero conquistar os objetivos, títulos. Que seja um Brasileiro, uma Sul-Americana. Como o presidente falou: a expectativa é alta. Com trabalho e humildade, esperamos conquistar coisas grandes neste ano que vem aí”, afirmou jogador em entrevista ao site do clube.

Aos 26 anos, João Lucas disse estar pronto para enfrentar as dificuldades do futebol gaúcho. No depoimento, ele aproveitou o canal direto com a torcida para pedir o apoio dos gremistas. “O futebol gaúcho é muito físico, muita disputa e gosto disso. Sou lateral, gosto de apoiar, mas primeiramente eu sou um defensor. Sou agressivo na marcação e quero equilibrar essa parte ofensiva e defensiva”, disse.

“Sobre a torcida do Grêmio, já senti na pele (a força da torcida) quando joguei contra. Agora quero ela a favor e tenho certeza de que vai ser bem melhor”, afirmou o atleta que vai vestir a camisa número 2 em sua passagem pelo clube.

Com vínculo de três temporada assinado, ele comentou sobre a sua fase na carreira, citou as passagens pelos clubes que teve como amadurecimento e disse estar pronto para vestir a camisa tricolor. “Em todas as equipes que passei, tive aprendizados. O que mais tirei, é o controle emocional. Venho em um momento de evolução na carreira. É o melhor momento para eu estar aqui”, comentou.

Único reforço do clube até aqui, João Lucas chega após o Grêmio ter acertado com o técnico Gustavo Quinteros. De olho no mercado, a diretoria busca ainda a contratação de um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e um atacante.

No Campeonato Estadual, a equipe integra o Grupo A, ao lado do Avenida, Guarany de Bagé e São José. A estreia na competição está marcada para o dia 22 de janeiro. O desafio vai ser diante do Brasil, no estádio Bento Freitas. Heptacampeão do Estado, o Grêmio busca o oitavo título gaúcho consecutivo.