João Loureiro vira e vai à 2ª rodada no juvenil de Wimbledon Brasileiro superou alemão na estreia

João Loureiro, atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), se classificou para a segunda rodada da chave juvenil de Wimbledon, torneio mais tradicional do tênis, disputado na grama do All England Club, em Londres.

O número dois do Brasil superou o alemão Mika Lipp, 59º colocado, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 4/6 6/3 6/4 após 2h01min e busca vaga nas oitavas de final contra o britânico Jack jones, sétimo favorito e 11º do mundo, ou o polonês Aleksander Orlikowski, 25º colocado.

