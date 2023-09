João Guilherme solta o verbo sobre venda de conteúdo adulto: ‘Prostituição’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 4:32 Compartilhe

Durante o festival The Town, no fim de semana, João Guilherme falou sobre sua percepção acerca da venda de conteúdos eróticos. Em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT, o ator foi sincero ao dizer que rejeita a possibilidade de criar um perfil para si.

“Eu vejo como se estivesse na prostituição, ficar vendendo a imagem do meu corpo. Tem gente que nem posta explicitamente, mas eu acho nada a ver. Não julgo, nem quem leva a profissão, mas eu não, não tem a ver”, começou ele.

Além disso, o filho do cantor Leonardo destacou que sua vida profissional lhe rende bons frutos. “Eu tenho minha carreira bem consolidada, ganho dinheiro, graças a Deus. Não passo nenhuma necessidade, não tem porque eu ficar expondo meu corpo e minha intimidade na internet”, concluiu.

Na web, alguns internautas apontaram a fala como uma indireta para criadores de conteúdo de plataformas como OnlyFans e Privacy. Outros, no entanto, concordaram com o posicionamento.

“Fala isso porque nasceu em berço de ouro”, comentou uma. “Ele falou o óbvio. A galera banalizou a intimidade. Eu também me sentiria um prostituto”, escreveu outro.

