João Guilherme se pronuncia sobre suposta traição de Jade Picon: ‘Quero distância’

João Guilherme resolveu se pronunciar após as revelações que Gui Araújo fez em A Fazenda 13 sobre uma possível traição de Jade Picon. O ator e cantor usou as redes sociais para falar do assunto e afirmou que está bem com sua própria vida. “Quero distância disso”, disse ele.

SIM! mó doideira esses últimos dias que foram cheios de “novidades” e a real é que eu nem sei muito o que dizer, não vou incitar hate em cima da minha ex. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 23, 2021

minha vida ta gostosinha (eu juro) e quero distância disso, é muito pessoal pra ser pauta nacional.

ódio não leva a lugar nenhum

marcha na boneca — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 23, 2021

