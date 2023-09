João Guilherme reflete sobre relação com irmão mais novo: ‘Louco em ser pai’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 1:12 Compartilhe

João Guilherme usou os stories do Instagram nesta segunda-feira, 11, para mostrar uma troca de mensagens com Pietro, seu irmão caçula. O pequeno tem 8 anos e adora conversar com o irmão mais velho.

No vídeo publicado pelo filho do cantor Leonardo, é possível vê-lo mandando links para vídeos e fazendo pedidos.

“Mano, você ainda não me mostrou o Matuê, estou esperando todo esse tempo!”, protesta ele, em uma das mensagens. “Se você não devolver o meu controle você ‘tá lascado'”, brinca, em um áudio.

“Eu sou louco em ser pai e isso é culpa do meu irmão mais novo. Olha essa criança, kkk”, escreveu o ator de 21 anos, em seu post.

Veja:

Pietro e João Guilherme são filhos da modelo Naira Ávila, de 41 anos. Ela teve um breve affair com Leonardo em um momento de separação entre o cantor e Poliana Rocha. Por parte de pai, o ator é o caçula de seis irmãos.

