João Guilherme passa por cirurgia e diz: ‘Parece que tem seis pessoas sentadas no meu joelho’

Nesta quinta-feira (10), o ator João Guilherme, de 21 anos, disse que passou por uma cirurgia no joelho na quarta-feira (9). Nas redes sociais, o filho de Leonardo compartilhou uma série de fotos feitas no hospital e brincou com o procedimento cirúrgico.

“Ontem operei o joelho. ‘Ai meu joelho’. Parte boa: vou melhorar do joelho. Parte ruim: parece que tem seis pessoas sentadas no meu joelho. Resumo da história, cuidem dos seus joelhos. Paz”, disse João.

Confira os registros publicados por João Guilherme

