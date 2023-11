João Guilherme ironiza avião com drogas que pousou na fazenda do pai, o cantor Leonardo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2023 - 20:05 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, 10, um avião transportando meia tonelada de pasta base de cocaína pousou na fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, localizada em Jussara, Goiás. A família do sertanejo não estava na residência quando tudo aconteceu.

Porém, o caçula do artista, o influenciador e ator João Guilherme, 21 anos, resolveu brincar com a situação. Ao compartilhar uma reportagem sobre o assunto, no X-Twitter, ele fez uma declaração irônica.

“JURO QUE NÃO TEM NADA A VER COMIGO, mas poderia rsrs”, disse ele.

Porém, os seguidores não viram a ironia com bons olhos e trataram de criticar o rapaz. “Esse quer surfar em notícias que não tem um pingo de graça”, opinou uma internauta. “Como pode alguém achar bonito ser associado com drogas?”, surpreendeu-se outra.

JURO QUE NÃO TEM NADA A VER COMIGO, mas poderia rsrs. https://t.co/5hfV2pD9T2 — J҉ (@Joaoguiavila) November 10, 2023

