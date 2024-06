João Guilherme ganha elogio de Bruna Marquezine ao revelar bolsa de R$13 mil que comprou para namorada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2024 - 21:07 Para compartilhar:

Ao que parece, o Dia dos Namorados não passou em branco para João Guilherme. O ator comprou presentes para sua amada e compartilhou os mimos nas redes sociais, nesta quarta-feira, 12, mas fez mistério sobre o nome da eleita. Em meio a rumores de romance com Bruna Marquezine, ela mesma fez questão de acender a curiosidade dos fãs.

A atriz deixou um comentário fofo na postagem do caçula de Leonardo, no Feed do Instagram.

“Desesperadamente devoto a você”, escreveu ele em inglês na legenda, fazendo referência à canção de Olivia Newton-John em Grease.

No carrossel todo em preto e branco, João aparece segurando uma bolsa da Ferragamo, marca italiana, em um modelo que custa U$2.450 no site da grife, o equivalente a mais de R$13 mil reais na cotação atual do dólar.

“Lindo”, escreveu ela nos comentários da publicação.

Não é de hoje que circulam rumores de que João e Marquezine estariam em um possível relacionamento amoroso, porém eles negam.

Os boatos começaram a surgir no final do ano passado, e de lá para cá os dois são vistos juntos com frequência.

A aparição mais recente do suposto casal aconteceu no desfile da Mondepars, grife assinada por Sasha Maneghel, amiga de Marquezine. Os dois chegaram juntos ao evento e estiveram lado a lado na primeira fila.

