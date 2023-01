Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 21:55 Compartilhe





Narrador da ESPN nos últimos anos, João Guilherme deixou a emissora ao fim de 2022. O apresentador, que acertou com a Paramount para 2023, explicou o motivo da troca e também revelou por que não narrava jogos do Flamengo com frequência nos canais da Disney.

– Trabalhar na ESPN é um privilégio. Você dizer que trabalhou na ESPN, colocar isso no currículo, é algo muito especial. Mas surgiu a possibilidade de ir para um novo espaço, um novo caminho, e eu gosto disso, de desafios e de oportunidades – disse João Guilherme, no ‘Charla Podcast’.

– Eu tenho uma identificação com o Flamengo muito grande, principalmente por conta da Libertadores de 2019. Mas a ESPN preferia que houvesse um rodízio de narradores para que não houvesse essa identificação de clube-narrador. Foi uma linha que a emissora seguiu – explicou.





Ainda pela Fox Sports, João Guilherme narrou a final da Libertadores de 2019, quando o Rubro-Negro bateu o River Plate. Desde então, torcedores do Flamengo tratam o narrador com apreço. No ano seguinte, após a compra da Fox pela Disney, o narrador passou a integrar a ESPN.

