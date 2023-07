João Guilherme e Jean Paulo Campos trocam declarações ao vivo no ‘Encontro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 15:12 Compartilhe

O ator João Guilherme foi surpreendido com uma declaração de amizade, durante a sua participação no ‘Encontro’ (TV Globo), desta sexta-feira (21).

Ele foi convidado para falar sobre a série ‘Vicky e a Musa’, nova produção da Globoplay, e acabou recebendo uma homenagem do parceiro de cena Jean Paulo Campos, seu amigo de longa data.

“Eu não preciso me estender tanto pra você saber o quanto você é especial para mim. Você é um moleque de ouro, com um coração que realmente não se encontra em qualquer lugar. E, bom, a gente já se conhece há um baita tempo”, iniciou o artista ao relembrar o início da amizade.

Apesar da amizade, esta é a primeira vez em que os dois trabalham juntos. Eles se tornaram amigos quando compartilhavam os corredores do SBT, onde eram protagonistas das tramas teens da emissora.

“Eu sei o quanto você é um moleque esforçado, que gosta muito do que faz e tudo o que você faz é com muito coração, muita garra. Sempre aprendo muito com você e sua energia também é uma coisa que eu sempre vou querer levar pra vida inteira”, continuou Jean Paulo.

João não escondeu a emoção ao receber as declarações do amigo e retribuiu o carinho, lembrando que os dois se ajudaram quando tiveram de mudar para o Rio de Janeiro por conta das gravações.

“Eu quero te mandar um beijo de volta. Eu que sou seu fã. A gente se conhece há muitos anos, de corredores, de quando a gente era criança. A gente pôde virar amigo pra sempre. Eu te amo, você é brabo e talentosíssimo”, disse o caçula do sertanejo Leonardo.

“É um prazer trabalhar com você e a gente ainda vai trabalhar junto demais. A gente vai estar junto pra sempre”, completou João.

Ah, gente! E a amizade desses dois, hein? Tudo pra mim ❤️ pic.twitter.com/clij4PbCWW — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 21, 2023

