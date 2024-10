João Guilherme compartilha momento romântico com Bruna Marquezine

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 8:04 Para compartilhar:

João Guilherme, de 22 anos, usou o seu perfil no Instagram mais uma vez, na terça-feira, 8, para compartilhar uma foto da namorada, Bruna Marquezine, de 29 anos, com os cachorrinhos Chihiro e Haku, adotados pelo casal em agosto, durante uma viagem ao Japão.

O ator preparou um missoshiro, prato da culinária japonesa, para almoçar com a atriz, quando tirou a foto da mesa preparada para a refeição. “Isso e uma boa companhia”, escreveu.

Na sequência, ele postou uma imagem da atriz com os cachorros e disparou: “Boa não, as melhores companhias”, ressaltou o filho do cantor Leonardo, apaixonado.

Os rumores sobre o romance entre o casal circulavam na web desde 2023, quando os dois começaram a frequentar os mesmos eventos e foram fotografados juntos. Pouco tempo depois, o casal foi visto gravando a série “O Amor da Minha Vida” e parecia que o afeto ia além dos sets de gravações, até que se confirmou o relacionamento.