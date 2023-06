João Guilherme comenta alvoroço na web após posar de cropped: ‘Que mundinho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 5:55 Compartilhe

Uma foto de João Guilherme foi motivo de polêmica nas redes sociais no último final de semana. O ator, que está curtindo a Semana de Moda de Paris, compartilhou usando um registro usando blusa cropped (peça que deixa a barriga à mostra) que deu o que falar.

Na última segunda-feira (26), após a repercussão do clique, o filho de Leonardo usou o Twitter para rebater as críticas recebidas pelo look.

“Juro, muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate etc… Que mundinho kkk”, ironizou. E continuou, na sequência: “É só uma roupa curta, calma gente.”

