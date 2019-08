João Gordo tem alta e dispara: ‘quase empacotei dessa vez

Depois de uma grave pneumonia que levou João Gordo para a UTI coronaria, o músico e apresentador recebeu alta do Hospital São Camilo, em São Paulo. João já está em casa e aproveitou para tranqüilizar a todos quanto ao seu estado de saúde. Ele também revelou que precisará de repouso absoluto daqui pra frente.

“Depois de dez dias internado com uma recaída de pneumonia, eu hoje peguei alta e acabei de chegar em casa. Estou feliz e um pouco ofegante ainda, porque essa movimentação me deixa cansado. Mas eu tô ótimo. Não foi fácil. Pneumonia não é brincadeira. A gente acha que é uma ‘tossinha’ de nada, mas eu quase empacotei dessa vez. Estou feliz em estar de volta. Vou descansar e fazer repouso absoluto por alguns dias com a minha esposa, meus gatos e meus cachorros. Queria agradecer toda consideração e carinho dos fãs e dos amigos”, disse João Gordo em um vídeo publicado neste sábado (17) em suas redes sociais.