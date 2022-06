João Gordo relembra briga com Dado Dollabella na MTV: “Foi bom não ter batido”

Um dos momentos mais marcantes da história da MTV Brasil foi a briga entre o cantor e apresentador João Gordo com o ator Dado Dolabella em 1999. Em entrevista do podcast ‘Mais que oito minutos’, de Rafinha Bastos, ele lembrou desse episódio.

“Foi bom não ter batido porque eu ia perder o emprego. Se eu tivesse encostado a mão naquele cara…”, disse João Gordo.





“Aquilo foi divulgado quatro anos depois. Foi em 1999 e soltaram em 2003, só quando a MTV lançou o site, para chamar audiência”, completou.

João ainda relembrou onde estava no momento da divulgação do incidente. “Estava na Espanha, na casa do Roberto Carlos, jogador, e aí soltaram isso aqui no Brasil. Parece que tinha acontecido tudo de novo aquela treta. Bombou quando aconteceu em sites de fofoca, todo mundo me xingando porque eu era um monstro, o Shrek, e ele o príncipe”, declarou.