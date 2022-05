João Gomes usa camiseta com foto de Maisa em vídeo e canta: ‘Só tô querendo você’

O cantor João Gomes, de 19 anos, publicou um vídeo em seu Instagram, nesta segunda-feira (9), cantando sua música “Dengo”, e chamou atenção por conta do figurino que escolheu para cantar versos como “tô precisando de dengo” e “só tô querendo você”: uma camisa com a foto da atriz e apresentadora Maisa.





Na legenda, João brincou dizendo que estava esperando a camisa chegar para gravar o vídeo, e dedicou a canção para Maisa.

“Tava esperando chegar a camisa pra gravar o vídeo. Missão dada. Missão cumprida. Pra ela @maisa”, escreveu o cantor.

Com muito bom humor, Maisa comentou na publicação, elogiando a canção. “Ahahahahaha eu amoooo! Uma as maiores o digo ou não digo e digo maissss 🗣💙 hit de milhões”, escreveu a atriz.

João Gomes já havia feito outra publicação há alguns meses declarando toda sua admiração por Maisa, com fotos ao lado dela e um print com uma mensagem de 2017, dizendo que era a fim dela desde quando ela ainda era apresentadora do Bom Dia & Cia, no SBT.