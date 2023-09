Primo diz ter sido agredido por João Gomes e cantor se surpreende: ‘Distorção da realidade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 16:58 Compartilhe

O cantor João Gomes, 21 anos, respondeu às acusações de que teria agredido o próprio primo, um garoto de 13 anos. O relato sobre a suposta violência foi feito pela prima do Rei do Piseiro, Welly, mãe do menino, durante entrevista na última edição do ‘Domingo Espetacular‘ (10), atração da TV Record,

De acordo com os relatos de Welly ao programa, o menor teria ido passar férias em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, em companhia do cantor, após enfrentar problemas psicológicos e repetir três vezes de ano na escola.

A decisão de levar o garoto para a cidade teria partido do cantor, ao se propor a ajudá-lo.

Segundo a mãe do menor, ele teria contado que foi agredido com “murros” na cabeça e na costela, e que o cantor o bateu com um carregador de telefone.

Diante do relato de supostas agressões, Welly resolveu denunciar João Gomes por agressão e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela delegacia de Petrolina.

João Gomes se defende

Em nota, a equipe do cantor João Gomes se disse surpresa com as acusações e apontou possíveis conturbações na convivência e na educação do menor no ambiente familiar e na escola. A assessoria do artista afirmou, ainda, que tomou conhecimento das acusações por meio das redes sociais.

“Quero destacar a completa distorção da situação com a realidade. O comportamento inapropriado e agressividade do menor já extrapolavam o admissível, e a consequência do menor aos familiares era decisão tomada”, disse a nota.

