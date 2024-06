João Gomes recebe Prêmio da Música Brasileira na categoria Canção Popular no São João de Campina Grande

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2024 - 20:39 Para compartilhar:

Em uma noite inesquecível, o cantor e compositor João Gomes foi agraciado com o Prêmio da Música Brasileira na categoria Canção Popular pelo seu álbum “Raiz”. Como não pode estar presente na cerimônia de premiação na semana passada no Rio de Janeiro, o artista foi agraciado com seu prêmio durante o tradicional evento do São João de Campina Grande, reconhecido como uma das maiores festas juninas do mundo.

O álbum “Raiz” destaca-se por sua autenticidade e profundidade, trazendo ao público uma combinação envolvente de ritmos e letras que celebram a riqueza cultural do Brasil. A premiação foi um momento de grande emoção, tanto para João Gomes quanto para seus fãs, que lotaram o palco principal do evento para prestigiar o artista.

“Receber este prêmio aqui, no São João de Campina Grande, é um sonho realizado. Este álbum é uma homenagem às minhas raízes e à cultura nordestina. Compartilhar isso com todos vocês é uma honra imensa,” declarou João Gomes em seu discurso de agradecimento.

A noite foi marcada por uma atmosfera de celebração, reforçando a importância da música popular brasileira e o impacto cultural do São João de Campina Grande. A conquista de João Gomes é um testemunho do seu talento e dedicação à música, consolidando ainda mais sua posição como um dos grandes nomes da música brasileira contemporânea.