João Gomes prepara enxoval do filho e gasta R$ 28 mil com compras em Orlando

O cantor João Gomes, 21 anos, se jogou nas compras, nesta sexta-feira (25), para montar o enxoval do filho que espera com Ary Mirelle, 22, que vai se chamar Jorge, e gastou R$ 28 em Orlando.

O casal está passeando pela cidade de Orlando, nos Estados Unidos, e não economizou após entrar em uma loja de artigos infantis: US$ 5.940,73. o equivalente a R$ 28,9 mil na atual cotação.

Os registros desse momento ficaram por conta de Mirelle, que compartilhou as compras com os fãs no Instagram, através dos Stories.

“Valeu, Jorge! Quando você for jogador de futebol e fizer três gols na Copa do Mundo…”, brincou o Rei do Piseiro.

“Ele devolve”, completou uma funcionária da loja.

Os dois precisaram de nada menos que carrinhos para comportar as compras. A influenciadora não escondeu que seu amado se empolgou ao ver brinquedos.

“João saiu colocando os ursos escondido, eu só tô vendo agora. Ele não podia ver um brinquedo”, escreveu ela em uma das imagens compartilhadas.

