João Gomes explica piseiro para Gilberto Gil, que é chamado de ‘mestre’

O cantor João Gomes visitou Gilberto Gil na quarta-feira, 17, e o público pode acompanhar um pouco do encontro de gerações da música em um vídeo publicado no Instagram. Nele, Gil escuta atentamente João Gomes explicando como surgiu o piseiro, estilo musical que o revelou para o Brasil.

“Um verdadeiro mestre é aquele que está sempre aberto a aprender com as novas gerações. Então, pegue o caderno e a caneta, porque ontem foi dia de aulas de piseiro e pisadinha com João Gomes”, lê-se na legenda.

No vídeo, João Gomes explica que o piseiro surge nas festas do interior do Nordeste do País, derivado do forró, nas festas de “pega de boi”. Gil ouve atentamente, e contribui, citando que o nome do estilo pode fazer referência à Pisa na Fulô, xote tradicional composto por João do Vale, em parceria com Ernesto Pires e Silveira Júnior.

Gilberto Gil anunciou recentemente sua aposentadoria dos palcos. “Eu não sou mais um artista da vez, não é? Minha vez, nesse sentido do grande interesse mercadológico, já não é. Quero continuar fazendo música normalmente. Eventualmente também ainda me apresentando, mantendo uma relação mínima com o público, mas uma relação mais calma e menos robusta”, disse, em entrevista ao Estadão.