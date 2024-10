João Gomes e Ary Mirelle se casam no Castelo de Brennand, no Recife

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2024 - 19:27 Para compartilhar:

O cantor João Gomes, 22 anos, e a influenciadora Ary Mirelle, 22, subiram ao altar, na tarde de segunda-feira, 21, em uma cerimônia luxuosa no Recife. A celebração religiosa aconteceu no Castelo de Brennand diante de 350 convidados, entre familiares e amigos.

Ao som de “Anunciação”, música do artista pernambucano Alceu Valença, João entrou na igreja do Instituto Ricardo Brennand, acompanhado pela mãe, Kátia Gomes e, em seguida, Ary desembarcou do carro, acompanhada pelo pai.

+João Gomes e Ary Mirelle celebram casamento em tradicional castelo no Recife

+João Gomes e Gilberto Gil jantam juntos e prometem ‘novidades’

A noiva escolheu um vestido sem alças assinado pela estilista espanhola Rosa Clará, já o noivo usou peças da marca New Garden.

Entre os convidados famosos, estavam presentes na cerimônia Xand Avião e sua esposa, Isabelle Timóteo, Gabriel Farias e Mirella Santos e a influenciadora Gkay.

Já para os padrinhos, o casal escolheu os amigos Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio de Lima (Acordeon) e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emilly Marques, Lulinha Marques e Jaine Marque, Jeovanny Gabriel e Palloma Maia.

O castelo do Instituto Ricardo Brennand é um espaço cultural situado nas terras do antigo engenho São João, no bairro da Várzea, zona oeste da capital pernambucana.

João Gomes e Ary Mirelle estão juntos desde janeiro de 2023, mas já se conheciam há algum tempo quando começaram a se relacionar. O romance sofreu algumas desavenças, incluindo declarações polêmicas por parte da mãe do cantor.

Os dois chegaram a terminar, mas logo se reconciliaram e, um mês após, anunciaram a gravidez do filho de ambos. O pequeno Jorge nasceu em janeiro deste ano.