João Gomes e Ary Mirelle revelam sexo do primeiro filho

Nesta terça-feira, 25, milhares de pessoas acompanharam o chá revelação do sexo do primeiro filho do cantor João Gomes com a namorada, Ary Mirelle. O casal transmitiu o evento ao vivo e emocionou mais de 100 mil espectadores.

Os dois estão à espera de um menino, que se chamará Jorge, em homenagem ao avô do cantor. No Instagram, eles compartilharam imagens da luxuosa comemoração que foi acompanhada por fãs.

João Gomes e Ary Mirelle revelaram a gravidez da estudante de odontologia em junho, um mês após reatarem o relacionamento que vinha enfrentando um período turbulento.

