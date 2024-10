João Gomes e Ary Mirelle celebram casamento em tradicional castelo no Recife

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 22:00 Para compartilhar:

O cenário deslumbrante do Instituto Ricardo Brennand, também conhecido como Castelo de Brennand, localizado em Recife, foi o local escolhido por João Gomes e Ary Mirelle para darem início a uma nova etapa de suas vidas. O evento, que reunirá 350 pessoas próximas ao casal, promete ser uma celebração inesquecível, com muito luxo e momentos emocionantes.

Ary usará uma das peças do Luna Estúdio Rosa, linha para noivas da renomada estilista espanhola Rosa Clará, que combina tradição e inovação com detalhes delicados. João Gomes, por sua vez, vestirá New Garden, marca moderna e sustentável que traz uma estética contemporânea.

As alianças serão entregues pela irmã de Ary junto do irmão mais novo de João, simbolizando a união das famílias. Entre os padrinhos, destacam-se casais como Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio de Lima (Acordeon) e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emilly Marques, Lulinha Marques e Jaine Marque, Jeovanny Gabriel e Palloma Maia, e muitos outros, que trarão ainda mais amor e alegria a esta ocasião especial. A organização da festa ficará a cargo da Caasei, que promete uma experiência única e memorável para todos os presentes.

Depois de João tentar planejar um casamento surpresa, Ary Mirelle foi até suas redes sociais para confirmar seu noivado. A cerimônia já tem data para acontecer e os noivos têm compartilhado alguns detalhes com seus seguidores.