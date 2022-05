João Gomes comemora um ano de carreira e agradece pais: ‘Podem pedir o que quiserem’

Apesar de muito jovem, com apenas 19 anos, o cantor João Gomes completou um ano de carreira nesta sexta-feira (27). Com a data comemorativa, ele refletiu sobre o que passou nos últimos meses e também celebrou os momentos.

Nas redes sociais, o cantor fez um longo desabafo sobre o sucesso alcançado e as dificuldades que passou, além de contar que entrou na carreira musical contra a vontade dos pais, mas que hoje agradece por realizar as vontades deles.





“Quando eu gravei todas as músicas, eu lembro de ter me escondido e chorado muito por ter conseguido gravar. Nunca imaginei que fosse esse sucesso todo, mas hoje eu sei de uma coisa: onde a gente chora, ali está nosso tesouro. De todas as noites sem dormir, de como o coração já ficou ansioso. Por todas as vezes que a gente pode se sentir envergonhado por alguém que quer menosprezar nosso sonho”, disse João Gomes.

“Chorei por nunca reclamar, por não querer escutar nem meu pai, nem minha mãe. E com o maior medo deles terem razão, mas agradeço por isso também. Mãe e pai, hoje podem pedir o que quiserem que dou a vocês”, seguiu.