João Gomes anuncia experiência inédita para fãs em lançamento do DVD “Ao Vivo no Sertão”

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 12:47 Compartilhe

Com mais de 30 shows em sua agenda no mês de Junho e 5 bilhões de execuções nas plataformas digitais, João Gomes se consolida como um dos maiores fenômenos da atualidade, arrastando uma multidão de fãs por onde passa.

E, pensando nos fãs, João proporcionará um formato inédito e exclusivo. Pela primeira vez, um álbum completo será disponibilizado em uma faixa única e ao vivo, promovendo uma experiência em cada casa do país.

Com 14 faixas, o DVD “Ao Vivo no Sertão” chega ao Youtube nesta quarta-feira, dia 21, às 17h40. Toda concepção do projeto e divulgação foi pensado por João e sua equipe. O horário, por exemplo, será o mesmo da gravação. Ao olhar para a janela, o público se sentirá presente na gravação.

“Eu vim do Sertão e estou muito feliz de contar minha história neste projeto. São 6 faixas inéditas que tenho certeza que meus fãs irão adorar. Além de letras incríveis, temos a participação de Assisão, Raquel dos Teclados, Iguinho e Lulinha, Jadson Araújo e Joyce Alane.”, afirma João.

Para preparar o público para a experiência, o artista disponibilizará, na madrugada de terça para quarta, seis músicas inéditas nas plataformas digitais, onde ele totaliza mais de 41 milhões de streams mensais. Entre as apostas de João está “Como Eu Quero”, regravação do sucesso da banda Kid Abelha.

“Estou ansioso para saber qual a reação dos meus fãs, mas tenho certeza que eles vão amar. Todo o projeto foi pensado com muito carinho e o resultado ficou lindo”, finaliza o artista.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias