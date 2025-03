João Fonseca sofre, mas vence na estreia em Indian Wells

O brasileiro João Fonseca, a nova sensação do tênis masculino, derrotou nesta quinta-feira (6) o britânico Jacob Fearnley em uma estreia cheia de emoção no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Fonseca, número 80 do ranking da ATP, venceu Fearnley (81º) por 6-2, 1-6 e 6-3 na primeira participação da sua carreira no prestigiado torneio californiano.

O carioca, que chegou a ficar numa desvantagem de 3 a 1 no terceiro set, vai enfrentar outro britânico na segunda rodada, Jack Draper, décimo terceiro cabeça-de-chave e semifinalista do último Aberto dos Estados Unidos.

Aos 18 anos, Fonseca se tornou um dos mais jovens campeões da história no mês passado com o título do ATP 250 de Buenos Aires.

Depois deste triunfo, os organizadores do torneio de Indian Wells não só lhe ofereceram um dos seus convites, mas nesta quinta-feira abriram as portas da quadra central que desse início ao segundo dia da competição.

Fonseca respondeu com um desempenho sólido em condições difíceis devido ao forte vento vindo do deserto californiano.

gbv/cl/aam