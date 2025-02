João Fonseca sente cansaço e perde em estreia no Rio Open

SÃO PAULO, 19 FEV (ANSA) – O brasileiro João Fonseca, nova sensação do tênis mundial, foi eliminado pelo francês Alexandre Muller na primeira rodada do Rio Open, torneio da série ATP 500, ao perder na quadra Guga Kuerten por 2 sets a 0.

Após a conquista do ATP 250 de Buenos Aires, seu primeiro título no circuito profissional, Fonseca, que teve apenas um dia de descanso entre um torneio e outro, mostrou sinais de cansaço e nervosismo e perdeu o primeiro set por 6 a 1.

Na segunda parcial, o brasileiro conseguiu equilibrar o duelo, porém acumulou erros e acabou perdendo por 7 a 6. Em 2024, ele havia alcançado as quartas de final do Rio Open.

Com apenas 18 anos de idade e 68º no ranking mundial, Fonseca tem atraído uma nova onda de torcedores para o tênis brasileiro, que alimenta a expectativa de um novo Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo.

Após a partida, o jovem agradeceu pelo apoio “da torcida maravilhosa” no Rio de Janeiro e prometeu se preparar para chegar melhor no ano que vem. “Mas o ano não para, vou seguir trabalhando com a cabeça erguida”, disse.

Os próximos torneios do brasileiro devem ser os Masters 1000 de Indian Wells, entre 5 e 16 de março, e Miami, entre 19 e 30 do mesmo mês, ambos em quadra dura nos Estados Unidos. (ANSA).